Житель Казани потерял почти полмиллиона, пытаясь записаться на диспансеризацию

Пенсионеру из Казани позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей поликлиники и попросила номер СНИЛС, чтобы оформить запись на диспансеризацию. Доверчивый мужчина сообщил ей данные, даже не подозревая, что таким образом передал мошенникам доступ к своему аккаунту на портале Госуслуг.

После этого с мужчиной связались лжесотрудники банков и правоохранительных органов. Они сказали, что кто-то пытается взять кредит на его имя по поддельной доверенности. Испуганный пенсионер, желая защитить свои деньги, перечислил злоумышленникам свыше 450 тыс. рублей. Позже он осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

Сейчас в отделе полиции «Азино-2» расследуют уголовное дело о мошенничестве.