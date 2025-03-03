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Происшествия 3 марта 2025 09:24

Житель Казани потерял почти полмиллиона, пытаясь записаться на диспансеризацию

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Пенсионеру из Казани позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей поликлиники и попросила номер СНИЛС, чтобы оформить запись на диспансеризацию. Доверчивый мужчина сообщил ей данные, даже не подозревая, что таким образом передал мошенникам доступ к своему аккаунту на портале Госуслуг.

После этого с мужчиной связались лжесотрудники банков и правоохранительных органов. Они сказали, что кто-то пытается взять кредит на его имя по поддельной доверенности. Испуганный пенсионер, желая защитить свои деньги, перечислил злоумышленникам свыше 450 тыс. рублей. Позже он осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

Сейчас в отделе полиции «Азино-2» расследуют уголовное дело о мошенничестве.

#Мошенничество #диспансеризация
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