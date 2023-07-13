Житель Казани потерял 50 тысяч рублей, пытаясь продать кровать

Казанец рассказал, что на одном из сайтов разместил объявление о продаже кровати. Вскоре на него откликнулся потенциальный покупатель, который предложил сразу оплатить покупку. Для этого продавцу необходимо перейти по ссылке в сообщении и указать данные карты. Мужчина выполнил условия, после чего с его карты списалось 50 тысяч рублей.

В настоящее время правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Во избежание данных происшествий МВД Татарстана рекомендует перепроверять всю информацию, поступающую от незнакомых лиц. Ни в коем случае не идите на поводу у мошенников, не перечисляйте деньги на неизвестные счета.