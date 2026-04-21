Житель Казани потерял 150 тысяч рублей, пытаясь купить баню-бочку у мошенников

Житель Казани отдал мошенникам 150 тысяч рублей за баню-бочку.

Как сообщили в УМВД России по Казани, 48-летний мужчина хотел приобрести баню-бочку и нашел нужную модель на одном из сайтов в интернете. Связавшись с продавцом, казанец получил специальный платежный код, а затем перевел порядка 150 тысяч рублей. После оплаты доставку бани-бочки мужчине никто не организовал, а продавец перестал выходить на связь. Осознав, что стал жертвой мошенников, казанец написал заявление в полицию.

Выяснилось, что сайт оказался фишинговым. Возбуждено уголовное дело.