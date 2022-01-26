Житель Казани получил условный срок за пост в соцсетях, оскорбляющий сотрудников полиции

Как установило следствие, в 2020-2021 годах 39-летний казанец размещал на своей странице в социальных сетях различные посты, оскорбляющие сотрудников полиции, а также представителей одной из национальностей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды». Противоправную деятельность выявили следователи вместе с сотрудниками УФСБ по РТ.

Суд назначил казанцу наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.