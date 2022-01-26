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Происшествия
26 января 2022  12:09
Павел Климчак

Житель Казани получил условный срок за пост в соцсетях, оскорбляющий сотрудников полиции

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Как установило следствие, в 2020-2021 годах 39-летний казанец размещал на своей странице в социальных сетях различные посты, оскорбляющие сотрудников полиции, а также представителей одной из национальностей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды». Противоправную деятельность выявили следователи вместе с сотрудниками УФСБ по РТ.

Суд назначил казанцу наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#условный срок
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