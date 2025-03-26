Житель Казани получил семь лет колонии за убийство прохожего

Ново-Савиновский суд Казани вынес приговор 24-летнему мужчине. Его признали виновным в убийстве, передает пресс-служба прокуратуры РТ.

Суд установил, что 22 мая прошлого года у дома № 61Б на улице Чистопольской пьяный мужчина поссорился прохожим. В ходе конфликта он несколько раз ударил оппонента ножом в область грудной клетки, не менее одного раза – в область живота и не менее одного раза – в область правой кисти. От проникающих колото-резанных ранений последний скончался на месте.

Суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.