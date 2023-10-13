Житель Казани получил полгода исправительных работ за долги по алиментам в 600 тысяч

Прокуратура Московского района Казани поддержала гособвинение в отношении 40-летнего мужчины, который задолжал детям около 600 тысяч по алиментам. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что в июне 2019 года суд обязал мужчину выплачивать алименты на содержание двоих детей. Однако мужчина уклонялся от уплаты алиментов, за что ему назначили 60 часов обязательных работ, которые он не отбыл.

Долг по алиментам за период с марта по июнь 2023 года составил более 48 тысяч рублей, а общая задолженность — около 600 тысяч рублей.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ, с удержанием из заработка 10% в доход государства.