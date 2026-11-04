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Происшествия 4 ноября 2026 11:03

Житель Казани получил обширные ожоги во время пожара в квартире жилого дома

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В Казани потушили пожар в трехкомнатной квартире жилого дома на Мавлютова. Загорелись старые вещи.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, благодаря работе пожарных удалось предотвратить дальнейшее распространение огня, однако в горящей квартире находился 43-летний мужчина. При помощи маски спасаемого его вывели на улицу и передали скорой. У мужчины диагностированы ожоги тела 1-2 степени на площади 54%. От госпитализации он отказался.

В настоящее время устанавливается причина возгорания.

#гу мчс рф по рт #получил ожоги
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