Житель Казани получил 2,5 года колонии за поджог Infiniti

В Казани вынесли приговор 59‑летнему местному жителю, который в июне поджег автомобиль во дворе на улице Калинина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По данным следствия, 26 июня 2024 года мужчина из хулиганских побуждений поджег автомобиль Infiniti стоимостью 2 млн рублей и скрылся. Огонь также повредил два соседних автомобиля – Hyundai Creta и Nissan Juke, общий ущерб составил более 1,2 млн рублей.

Суд приговорил виновного к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.