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Происшествия 7 октября 2024 18:09

Житель Казани пойдет под суд за истязание малолетнего сына

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В Казани мужчина пойдет под суд за истязание и неисполнение родительских обязанностей в отношении малолетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По версии следствия, 41-летний житель Ново-Савиновского района с февраля по июнь 2024 года неоднократно причинял своему малолетнему сыну физические и нравственные страдания.

По данным ведомства, казанец ненадлежащим образом исполнял обязанности по воспитанию ребенка, соединяя их с жестоким обращением.

Свою вину мужчина не признал. Уголовное дело направлено в суд.

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