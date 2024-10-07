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Житель Казани пойдет под суд за истязание малолетнего сына
В Казани мужчина пойдет под суд за истязание и неисполнение родительских обязанностей в отношении малолетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
По версии следствия, 41-летний житель Ново-Савиновского района с февраля по июнь 2024 года неоднократно причинял своему малолетнему сыну физические и нравственные страдания.
По данным ведомства, казанец ненадлежащим образом исполнял обязанности по воспитанию ребенка, соединяя их с жестоким обращением.
Свою вину мужчина не признал. Уголовное дело направлено в суд.
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