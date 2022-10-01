Житель Казани погиб, уснув на загоревшемся диване

В районе двух часов ночи по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о возгорании в жилом доме на улице Агрызской. В одной из квартир на четвёртом этаже образовалось сильное задымление.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На место быстро приехали пожарные. До их прибытия из дома самостоятельно эвакуировались десять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В квартире загорелся диван по площади 2 квадратных метра. Во время тушения огня пожарные обнаружили на сгоревшем диване тело 70-летнего мужчины без признаков жизни. По предварительной версии, причина пожара – непотушенная сигарета.