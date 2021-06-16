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Ру Тат
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16 июня 2021  10:45
Павел Климчак

Житель Казани погиб, перебегая дорогу перед поездом

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В Казани поезд переехал мужчину, который перебегал железнодорожные пути в неразрешенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского СУ на транспорте СКР.

По предварительной информации, инцидент произошел вечером 14 июня на перегоне Дербышки – Ометьево Горьковской железной дороги. Мужчина перебегал железную дорогу в неположенном месте.

Машинист, увидев его, начал экстренное торможение и подал громкий сигнал, однако это не помогло, и поезд переехал мужчину насмерть.

Сейчас по факту происшествия началась доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

#железная дорога #сбил насмерть поезд
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