Житель Казани погиб, перебегая дорогу перед поездом

В Казани поезд переехал мужчину, который перебегал железнодорожные пути в неразрешенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского СУ на транспорте СКР.

По предварительной информации, инцидент произошел вечером 14 июня на перегоне Дербышки – Ометьево Горьковской железной дороги. Мужчина перебегал железную дорогу в неположенном месте.

Машинист, увидев его, начал экстренное торможение и подал громкий сигнал, однако это не помогло, и поезд переехал мужчину насмерть.

Сейчас по факту происшествия началась доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.