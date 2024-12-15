Житель Казани погиб на пожаре в частном доме

Фото: пресс-служба МЧС России

Частный дом загорелся на улице Билярской в Ново-Савиновском районе Казани. Когда пожарные прибыли на место, бревенчатый дом полыхал.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, звено газодымозащитной службы вынесло из горящего дома 58-летнего мужчину. Он был без сознания, его передали медикам скорой.

Реанимационные мероприятия успехом не увенчались — мужчина скончался, не приходя в сознание.

Пожар был потушен. Причиной возгорания стало пренебрежение правилами устройства и эксплуатации электрооборудования.

ГУ МЧС России по Татарстану напоминает: ремонт электроприборов стоит доверять только профессионалам, технику после непосредственного использования необходимо выключать, а в доме или квартире стоит установить пожарный извещатель.