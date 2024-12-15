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Новости Татарстана и Казани
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Житель Казани погиб на пожаре в частном доме
Частный дом загорелся на улице Билярской в Ново-Савиновском районе Казани. Когда пожарные прибыли на место, бревенчатый дом полыхал.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, звено газодымозащитной службы вынесло из горящего дома 58-летнего мужчину. Он был без сознания, его передали медикам скорой.
Реанимационные мероприятия успехом не увенчались — мужчина скончался, не приходя в сознание.
Пожар был потушен. Причиной возгорания стало пренебрежение правилами устройства и эксплуатации электрооборудования.
ГУ МЧС России по Татарстану напоминает: ремонт электроприборов стоит доверять только профессионалам, технику после непосредственного использования необходимо выключать, а в доме или квартире стоит установить пожарный извещатель.
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