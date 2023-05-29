Житель Казани погасил долги по алиментам, чтобы встретить новую супругу из роддома

Отец погасил долги по алиментам после объявления его в исполнительский розыск. Об этом сообщили в республиканском Управлении Судебных приставов.

Житель Казани долгое время не оплачивал алименты своему несовершеннолетнему ребенку: скрывался от приставов и не отвечал на звонки. В результате его объявили в исполнительский розыск.

К этому времени мужчина успел обзавестись новой семьей и вновь стать отцом. Неплательщику предстояло забрать из роддома супругу с новорожденным ребенком. Испугавшись, что его могут забрать в отделение, мужчина погасил задолженность в размере 367 тыс. рублей в пользу ребенка от предыдущего брака.

Кроме того, мужчина официально устроился на работу и алиментные платежи ежемесячно удерживаются из его заработной платы.