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Житель Казани погасил долги по алиментам, чтобы встретить новую супругу из роддома
Отец погасил долги по алиментам после объявления его в исполнительский розыск. Об этом сообщили в республиканском Управлении Судебных приставов.
Житель Казани долгое время не оплачивал алименты своему несовершеннолетнему ребенку: скрывался от приставов и не отвечал на звонки. В результате его объявили в исполнительский розыск.
К этому времени мужчина успел обзавестись новой семьей и вновь стать отцом. Неплательщику предстояло забрать из роддома супругу с новорожденным ребенком. Испугавшись, что его могут забрать в отделение, мужчина погасил задолженность в размере 367 тыс. рублей в пользу ребенка от предыдущего брака.
Кроме того, мужчина официально устроился на работу и алиментные платежи ежемесячно удерживаются из его заработной платы.
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