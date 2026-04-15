Житель Казани перевел мошенникам 1,8 млн, пытаясь получить посылку на свое имя

Казанец пытался получить посылку, а потерял порядка 1,8 миллиона рублей.

Как сообщили в УМВД России по Казани, 43-летнему мужчине позвонил неизвестный и сказал, что на его имя прислали посылку, однако для ее получения нужно сообщить код из СМС. Не заподозрив обмана, казанец назвал цифры.

После этого ему стали звонить лжесотрудники госорганов. Они рассказали мужчине, что мошенники пытаются украсть его деньги, и убедили в необходимости перевести деньги на «безопасный счет». Доверившись им, казанец потерял 1,8 миллиона рублей, из которых значительная часть была взята в кредит. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело, мошенников ищут.