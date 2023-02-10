Житель Казани передал автомобиль и гостинцы в зону спецоперации

Житель Казани Тимур Мустафин доставил автомобиль «Нива» и гостинцы добровольческому отряду «Ахмад» в зону специальной военной операции. Он уже благополучно вернулся домой и рассказал о своей встрече с бывшими сослуживцами «Татар-информу».

«Встречали хорошо, много смеялись, улыбались, настроение у ребят боевое! Рады они были родную татарскую душу увидеть. Пацаны все наши, татары, добродушные. Они, да и все уверены: Победа будет за нами», — поделился Тимур.

Автомобиль «Нива» Мустафин приобрел на личные средства, также по запросу бойцов он купил военные каски. В качестве угощения повез традиционный чак-чак, кофе, чай и другие гостинцы.

В дальний путь он отправился в колонне с представителями казанской организации «Общество гуманитарных инициатив», они доставили бойцам 20 тонн гуманитарного груза и детские письма.

Солдаты получили нательное белье, балаклавы, теплые стельки, маскировочные сети, бронежилеты, печки-буржуйки, медикаменты, продукты питания, военные каски. Помимо этого, бойцам положили Коран и Библию.

Идея покупки автомобиля добровольцам принадлежит Мустафину — с одним из добровольцев подразделения он проходил срочную службу в армии. Тимур — участник боевых действий в Сирии, служил в ВМФ РФ. Сейчас на гражданке трудится генеральным директором в городской ритуальной службе Казани.

«На службе мы с ним очень подружились, постоянно поддерживаем общение. Он сказал, что не хватает машин, я предложил свою помощь. Почему нет — возможность у меня есть», — рассказал Мустафин.

По дороге он видел заброшенные поселки, разрушенные города, много боевой техники. Несмотря на это, жизнь в этих населенных пунктах продолжается.

По пути колонну часто останавливали на блокпостах, проводили тщательный досмотр.

«Каждый километр — блокпосты. Мы шли колонной — одна фура и четыре легковых машины. И я считаю это правильно, идет военная специальная операция, мало ли какие провокации могут быть. В опасных зонах всегда надевали бронежилеты и каски», — поделился мнением Тимур.

Он заверил: помощь бойцам обязательно будет продолжена.

К слову, мужчина — продолжатель семейных традиций. Ранее «Татар-информ» рассказывал, что Радик Мустафин, который является отцом Тимура, купил для добровольцев батальона «Алга» бронированный санитарный «УАЗ» и сам перегнал его в зону боевых действий.