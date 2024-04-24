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Происшествия 24 апреля 2024 09:33

Житель Казани отправился в зону СВО и погасил долг по алиментам почти в 800 тысяч

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Участник СВО из Казани погасил долг по алиментам почти в 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Выяснилось, что казанец заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО. Оттуда он позвонил своей матери и попросил помочь с погашением долга по алиментам на содержание дочери.

После того, как деньги поступили на депозитный счет отделения судебных приставов, пристав перечислил их экс-супруге теперь уже бывшего должника.

#взыскание алиментов
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