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Житель Казани отправился в зону СВО и погасил долг по алиментам почти в 800 тысяч
Участник СВО из Казани погасил долг по алиментам почти в 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.
Выяснилось, что казанец заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО. Оттуда он позвонил своей матери и попросил помочь с погашением долга по алиментам на содержание дочери.
После того, как деньги поступили на депозитный счет отделения судебных приставов, пристав перечислил их экс-супруге теперь уже бывшего должника.
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