Житель Казани отправился в зону СВО и погасил долг по алиментам почти в 800 тысяч

Участник СВО из Казани погасил долг по алиментам почти в 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Выяснилось, что казанец заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО. Оттуда он позвонил своей матери и попросил помочь с погашением долга по алиментам на содержание дочери.

После того, как деньги поступили на депозитный счет отделения судебных приставов, пристав перечислил их экс-супруге теперь уже бывшего должника.