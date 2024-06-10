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Житель Казани отправился в колонию за организацию «резиновой квартиры»
В Казани прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Суд признал его виновным в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина, сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.
Установлено, что в декабре 2023 года мужчина, являясь собственником квартиры в Советском районе Казани, зарегистрировал в ней трех иностранных граждан.
Свою вину мужчина признал полностью. Суд назначил виновному наказание в виде 1 года и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 10 тыс. рублей.
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