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Происшествия 10 июня 2024 13:09

Житель Казани отправился в колонию за организацию «резиновой квартиры»

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В Казани прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Суд признал его виновным в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина, сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

Установлено, что в декабре 2023 года мужчина, являясь собственником квартиры в Советском районе Казани, зарегистрировал в ней трех иностранных граждан.

Свою вину мужчина признал полностью. Суд назначил виновному наказание в виде 1 года и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 10 тыс. рублей.

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