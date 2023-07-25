news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 25 июля 2023 10:14

Житель Казани оплатил 300 тысяч долга по алиментам после ареста иномарки

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Житель Казани выплатил долги по алиментам в размере 300 тысяч рублей, чтобы снять арест с автомобиля. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Как оказалось, на мужчину в отделении судебных приставов Кировского района Казани было возбуждено исполнительное производство по взысканию алиментов. Сумма задолженности составила 300 тысяч рублей.

После того, как приставы выяснили, что на мужчину зарегистрировано транспортное средство KIA Sorento. Пристав-исполнитель арестовал иномарку, после чего житель Казани погасил долг полностью. Решение суда исполнено.

Фото: Пресс-служба республиканского Управления судебных приставов

#судебные приставы
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное