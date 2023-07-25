Житель Казани оплатил 300 тысяч долга по алиментам после ареста иномарки

Житель Казани выплатил долги по алиментам в размере 300 тысяч рублей, чтобы снять арест с автомобиля. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Как оказалось, на мужчину в отделении судебных приставов Кировского района Казани было возбуждено исполнительное производство по взысканию алиментов. Сумма задолженности составила 300 тысяч рублей.

После того, как приставы выяснили, что на мужчину зарегистрировано транспортное средство KIA Sorento. Пристав-исполнитель арестовал иномарку, после чего житель Казани погасил долг полностью. Решение суда исполнено.