Житель Казани оформил кредиты и продал автомобиль из-за мошенников

Мошенники убедили жителя Казани оформить кредиты и продать свой автомобиль.

Выяснилось, что мужчине позвонила неизвестная девушка и рассказала, что необходимо заменить электросчетчики и подать онлайн заявление. Она сообщила, что ему должны прийти специальные смс-коды и необходимо их ей продиктовать. Казанец назвал комбинацию цифр, а позже его учетную запись на портале Госуслуг взломали.

Далее, с ним на связь вышли лжеполицейские, и по их указанию мужчина оформил в кредит 200 тысяч рублей и перевел их на неизвестные счета.

На следующий день ему снова позвонили и сообщили о том, что на основании некой доверенности злоумышленники хотят переоформить его автомобиль. Поэтому необходимо задержать мошенников на стадии купли-продажи иномарки.

Мужчине продиктовали несколько номеров для того, чтобы он смог продать свой автомобиль. Он дозвонился по одному из них и заключил договор купли-продажи с неизвестным Максимом, который передал за покупку 700 тысяч рублей.

В этот же день мужчина двумя переводами отправил деньги от продажи авто. Спустя время казанцу сообщили о поимке злоумышленников, но попросили внести еще 200 тысяч рублей. На этот раз мужчина засомневался и обратился в полицию с заявлением.

Сумма ущерба превысила 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».