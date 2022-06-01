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Ру Тат
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Происшествия
1 июня 2022  14:36
Полина Шевчук

Житель Казани обманул восемь человек, не вернув им долг за покупку авто

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Исполняющий обязанности прокурора Республики Татарстан Алексей Заика накануне провел личный прием в Казани.

Как рассказал «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, к Алексею Заике обратился казанец. Он рассказал, что стал жертвой афериста - 34-летний казанец не возвращает ему долг за покупку авто. Известно, что от действий злоумышленника пострадали еще семь человек.

Несмотря на это, пострадавшему отказали в возбуждении уголовного дела. 

«В результате решение об отказе в возбуждении уголовного дела было признано незаконным и отменено.  По инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве, расследование которого находится на контроле в надзорном ведомстве», – уточнил Галиев.

#мошенники #аферисты #Прокуратура РТ
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