Житель Казани обманул восемь человек, не вернув им долг за покупку авто

Исполняющий обязанности прокурора Республики Татарстан Алексей Заика накануне провел личный прием в Казани.

Как рассказал «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, к Алексею Заике обратился казанец. Он рассказал, что стал жертвой афериста - 34-летний казанец не возвращает ему долг за покупку авто. Известно, что от действий злоумышленника пострадали еще семь человек.

Несмотря на это, пострадавшему отказали в возбуждении уголовного дела.

«В результате решение об отказе в возбуждении уголовного дела было признано незаконным и отменено. По инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве, расследование которого находится на контроле в надзорном ведомстве», – уточнил Галиев.