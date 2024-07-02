Житель Казани лишился Range Rover из-за 61 штрафа за нарушение ПДД

Приставы Казани арестовали автомобиль Range Rover, принадлежащий местному жителю, который накопил долг по штрафам за нарушения ПДД на сумму свыше 190 тысяч рублей. Владелец внедорожника получил 61 административное взыскание, сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Автомобиль был обнаружен на парковке с помощью специальной программы, предназначенной для поиска машин должников. После ареста транспортное средство было отправлено на штрафстоянку. У владельца есть десять дней на погашение задолженности, иначе автомобиль будет продан для покрытия долга.