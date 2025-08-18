Житель Казани лишился иномарки за долг по кредиту в 1,5 млн рублей

В Казани приставы арестовали Volkswagen за долги по кредиту.

Как сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов, в отношении казанца были возбуждены несколько исполнительных производств на общую сумму 1,5 млн рублей.

Несмотря на законные требования, должник игнорировал уведомления и уклонялся от визитов в отдел приставов.

Ситуация изменилась, когда сотрудники ведомства обнаружили его автомобиль, припаркованный у одного из кафе в Казани. В итоге транспорт изъяли и отправили на спецстоянку.

Теперь у должника есть несколько дней, чтобы погасить долг. Если этого не произойдет, автомобиль будет выставлен на публичные торги. Средства от его продажи пойдут на погашение долга. При этом к основной сумме прибавятся расходы на эвакуацию и транспортировку.