Житель Казани лишился иномарки из-за 163 штрафов ГИБДД

Казанец лишился своего автомобиля Ford Explorer из-за неоплаченных штрафов, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Фото: © ГУФССП России по РТ

Молодого человека остановили во время совместного рейда с ГИБДД судебные приставы отделения по взысканию административных штрафов. Погашать долг на месте водитель не стал, поэтому иномарка была арестована и помещена на штрафстоянку.

Кроме основного долга в размере 172 тыс. рублей ему придется выплатить исполнительский сбор – 163 тыс. рублей. Только в этом случае казанец сможет вернуть автомобиль.