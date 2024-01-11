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Житель Казани лишился иномарки из-за 163 штрафов ГИБДД
Казанец лишился своего автомобиля Ford Explorer из-за неоплаченных штрафов, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Молодого человека остановили во время совместного рейда с ГИБДД судебные приставы отделения по взысканию административных штрафов. Погашать долг на месте водитель не стал, поэтому иномарка была арестована и помещена на штрафстоянку.
Кроме основного долга в размере 172 тыс. рублей ему придется выплатить исполнительский сбор – 163 тыс. рублей. Только в этом случае казанец сможет вернуть автомобиль.
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