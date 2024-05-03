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Житель Казани лишился Infiniti за пьяное вождение
В Казани состоялся суд над 41-летним водителем. В январе мужчину в состоянии алкогольного опьянения задержали автоинспекторы. Ситуацию усугубил и тот факт, что ранее подсудимый уже привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение.
Как сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев, гособвинение потребовало не просто лишить мужчину прав, но и автомобиля Infiniti.
За пагубное пристрастие садиться пьяным за руль мужчина лишился прав на два года, получил 240 часов обязательных работ, а его автомобиль стал собственностью государства.
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