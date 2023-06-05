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Новости Татарстана и Казани
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Житель Казани лишился денег, пытаясь купить соковыжималку по объявлению
Мужчина хотел купить соковыжималку, а в итоге перевел 115 тыс. рублей мошенникам.
В отдел полиции «Гвардейский» обратился житель Казани и рассказал, что стал жертвой мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Казани.
Правоохранители выяснили, что на сайте объявлений мужчине приглянулась соковыжималка. Узнав подробности, мужчина прошел по ссылке, которую отправил продавец и ввел реквизиты карты. После этого с его карты списалось 115 тыс. рублей.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета.
Сотрудники МВД Татарстана рекомендуют перепроверять информацию, поступающую от незнакомых лиц. Не следует сообщать незнакомцам информацию о своих банковских картах, счетах и перечислять деньги на неизвестные счета.
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