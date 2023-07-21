Житель Казани лишился денег после просьбы незнакомки из соцсетей купить билеты в театр

В Казани молодой человек лишился 40 тысяч рублей, купив билеты для незнакомки. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД Казани.

Как оказалось, 22-летний парень в одном из мессенджеров познакомился с девушкой. В ходе непродолжительной беседы она предложила сходить в театр. Новая знакомая отправила ссылку для приобретения билетов.

Молодой человек перешел по ссылке, внес данные карты и код из сообщения. Однако позже обнаружил, что бронирование так и не прошло. В результате техподдержка сайта предложила оформить возврат денежных средств, для которых так же необходимо было перейти по ссылке. Через некоторое время молодой человек увидел, что с его банковского счета списалось более 39 тысяч рублей. Тогда парень понял, что стал жертвой обмана.

В данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».