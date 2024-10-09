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Житель Казани лишился 10 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях
Пытаясь заработать на инвестициях, 55-летний житель Казани лишился 10 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
С января по октябрь мужчина перевел около 10 миллионов рублей «финансовым помощникам». В эту сумму вошли более восьми миллионов личных сбережений, остальная часть была взята в кредит. Спустя некоторое время казанец понял, что не стоит ждать дохода и обратился с заявлением в полицию.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские разыскивают подозреваемых.
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