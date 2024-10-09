Житель Казани лишился 10 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Пытаясь заработать на инвестициях, 55-летний житель Казани лишился 10 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

С января по октябрь мужчина перевел около 10 миллионов рублей «финансовым помощникам». В эту сумму вошли более восьми миллионов личных сбережений, остальная часть была взята в кредит. Спустя некоторое время казанец понял, что не стоит ждать дохода и обратился с заявлением в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские разыскивают подозреваемых.