Житель Казани, которого сбил «КАМАЗ», скончался сегодня в больнице

Сегодня в больнице скончался 65-летний житель Казани, которого 18 декабря сбил 44-летний водитель «КАМАЗа».

В тот день мужчина переходил дорогу в запрещенном месте.

ДТП произошло на улице Фрунзе со стороны улицы Галимжана Баруди в направлении улицы Восстания.