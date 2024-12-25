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Житель Казани, которого сбил «КАМАЗ», скончался сегодня в больнице
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Сегодня в больнице скончался 65-летний житель Казани, которого 18 декабря сбил 44-летний водитель «КАМАЗа».
В тот день мужчина переходил дорогу в запрещенном месте.
ДТП произошло на улице Фрунзе со стороны улицы Галимжана Баруди в направлении улицы Восстания.
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