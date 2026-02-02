Житель Казани делал вид, что помогает пенсионерке, а на самом деле воровал у нее деньги

Житель Казани под видом помощи пенсионерке воровал у нее деньги, сообщили в прокуратуре Татарстана.

По версии следствия, с апреля по ноябрь 2025 года 24-летний мужчина под разными предлогами трижды встречался с женщиной, после чего она теряла свои сбережения. Так, после сдачи сделанного им ремонта он украл из кошелька пенсионерки 100 тысяч рублей. Во второй раз он сказал, что якобы оставил документы, а после встречи женщина не досчиталась 55 тысяч. В третий раз он вызвался помочь ей с сумками, а затем снова украл 30 тысяч рублей.

После обращения в полицию возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в краже, принесшей значительный ущерб потерпевшей. 85 тысяч рублей обвиняемый уже возместил.