Житель Камского устья заключил контракт и отправился на СВО

Фото Ирины Савельевой

Житель Камского Устья Артем Савельев заключил контракт с Минобороны РФ и отправился служить в зону спецоперации. До этого – с 2021 по 2022 годы – он проходил срочную службу в военно-морском флоте в Севастополе. Город находится недалеко от территории, где разворачиваются основные боевые действия, поэтому солдаты помогали доставлять раненых на СВО в госпиталь и занимались охраной объектов в регионе.

Глядя на непростую обстановку, Артем захотел помочь родине и решил заключить контракт. Родным об этом он сообщил уже после посещения военкомата. Такое решение стало для них шоком, однако семье ничего не оставалось, как принять его.

«Я понимаю, что военная служба – это мое призвание. Я хочу быть там, где сейчас очень трудно, где нужна моя помощь», - отметил боец.

Сначала он прошел обучение в Ульяновске, где формировалась новая часть. Солдатам выдали необходимое обмундирование, проинструктировали их. В среду родителям пришло сообщение: «Прибыли в СВО, проходим обучение».

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

Материал подготовлен при участии Светланы Загидуллиной