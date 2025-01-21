Житель Камчатского края после СВО начал новую жизнь в Нижнекамске

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Житель Камчатского края Виталий Волокотин начинает новую жизнь после возвращения из зоны спецоперации. Во время службы мужчину ранило осколком мины, и спустя несколько месяцев он вернулся на гражданку. Потом россиянин оказался в Нижнекамске.

К службе в зоне спецоперации он приступил в ноябре 2022 года. После трех недель в учебке их с сослуживцами отправили на передовую. 3 месяца мужчина сидел в обороне.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Мы там привыкали к разрывам, к минам. Тебя же не сразу отправят воевать, ты должен привыкнуть к этому психологически, на раненых посмотреть. Кто-то в первый раз, все по-разному, психика у всех по-разному действует», — рассказал он.

По словам Волокотина, у них были такие позиции, окопы, когда противник находился на расстоянии 300 метров.

«Вот у нас окоп, голову высунешь днем в полный рост — тебя могут подранить. Мы их даже слышали», — поделился ветеран.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Затем солдат разделили по штурмовым отрядам. Виталий в итоге дошел до Бахмута, в составе группы эвакуации вытаскивал раненых бойцов. 7 мая его ранило осколком мины, рану зашивали практически в полевых условиях. А после отправили в госпиталь.

«На следующий день меня увезли в Луганск, он уже освобожденный, там мирные жители спокойно ходят. Я пролежал в госпитале месяц, у меня контракт закончился. Потом нас отвезли в Анапу на реабилитацию. С нами работали психологи», — поделился Волокотин.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

За время службы Виталий получил семь наград, среди них медали «За отвагу», за взятие Соледара и Бахмута и другие. После реабилитации мужчина приехал в Нижнекамск искать родственников, сам он сирота, вырос на Камчатке.

Когда всё пошло не по плану, ветеран боевых действий оказался в приюте «Теплые руки». Сейчас он работает дворником и восстанавливает документы.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой