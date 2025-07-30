Житель Кайбицкого района передал водоканалу города Рубежного грузовой УАЗ

Передача автомобиля состоялась в ходе рабочей встречи делегации РТ с администрацией города Рубежное. Рустам Хикматуллин – второй слева.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Житель Кайбицкого района РТ Рустам Хикматуллин передал в подшефный Татарстану город Рубежное Луганской Народной Республики грузовой автомобиль УАЗ. Машина предназначена для аварийных бригад местного водоканала и поможет обеспечить устойчивую работу коммунальных служб в преддверии осенне-зимнего периода. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина, курирующего подшефные республике города ЛНР.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Автомобиль передали во время рабочей встречи делегации РТ с администрацией города Рубежного. В ней приняли участие представители Кайбицкого района во главе с руководителем муниципалитета Альбертом Рахматуллиным. В знак признательности за вклад в восстановление городской инфраструктуры первый замглавы администрации города Рубежного Игорь Шмидт вручил Хикматуллину благодарственное письмо и поблагодарил всех неравнодушных жителей Татарстана, участвующих в гуманитарных инициативах.

Первый заместитель главы администрации города Рубежное Игорь Шмидт вручил Рустаму Хикматуллину благодарственное письмо. Фото: © аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

По словам Рустама Хикматуллина, за последние три года он более 20 раз доставлял гуманитарную помощь на освобожденные территории, оказывая поддержку как военнослужащим, так и мирным жителям Лисичанска и Рубежного.

«Каждая поездка – это ответственность перед людьми, которым действительно нужна помощь. Перед отправкой мы перебрали ходовую часть автомобиля, провели техническое обслуживание, проверили электрику. Сделали все, чтобы техника могла служить в тяжелых условиях», – поделился он.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Рустам Хикматуллин также отметил позитивные изменения, происходящие в подшефных городах.

«Я своими глазами вижу, как все меняется: ремонтируются дороги, восстанавливаются школы и дома, на улицах становится больше людей. Наша помощь – это добрая, нужная работа, и я рад быть ее частью», – сказал он.