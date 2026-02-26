Житель Ижевска рассказал, почему подписал контракт в Войска беспилотных систем в РТ

Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Дмитрию из Ижевска 29 лет, недавно он подписал контракт с Министерством обороны РФ в Татарстане и в ближайшие дни отправится на обучение в Войска беспилотных систем. О том, почему сделал такой выбор, он рассказал «Татар-информу».

«Захотелось попробовать себя в новом деле, поэтому и выбрал этот род войск. Изначально была мысль – научиться управлять беспилотниками, но потом решил пойти служить техником. У меня тоже будет обучение около двух месяцев. Татарстан выбрал из-за самой большой выплаты в ПФО. Дома меня ждут мама и любимая девушка. Через год вернусь, пойду дальше работать на завод по своей специальности», – рассказал Дмитрий.

Напомним, с 1 января в Татарстане увеличили выплаты гражданам, желающим заключить контракт с Минобороны РФ до 2,9 млн рублей, – это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в ПФО. Кроме того, именно в Татарстане на сегодня принято больше трех тысяч муниципальных актов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

Для тех, кто желает подписать контракт на службу в Войска беспилотных систем в Татарстане, открыта отдельная горячая линия, попасть на которую можно, позвонив по номеру 117 и нажав кнопку 4. Если кандидат по предварительным параметрам подходит для заключения контракта в Войска беспилотных систем, его контактные данные передадут специалисту в пункт отбора.

Бойцы новых войск будут управлять всем, что летает, плавает и движется по земле без пилота. Это и знаменитые «Герани», и гусеничные дроны «Странник», и безэкипажные катера. Минимальный срок контракта – один год. Одна из главных особенностей службы в Войсках беспилотных систем заключается в том, что контракт заключается на срок от одного года и не продлевается автоматически. Кроме того, военнослужащего не будут переводить в другие войска, обучение будет проходить не менее двух месяцев в соседних с Татарстаном регионах.

Больше шансов попасть в Войска беспилотных систем у любителей компьютерных игр, так как у них развита мелкая моторика рук, а привычный для геймеров интерфейс ускоряет обучение.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.