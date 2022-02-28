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Ру Тат
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Происшествия
28 февраля 2022  12:25
Павел Климчак

Житель Елабужского района получил ожоги на пожаре в частном доме

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Инцидент произошел в селе Мальцево Елабужского района республики, в частном доме на улице Есенина. О возгорании сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101 в районе десяти часов утра.

Прибывшие на место пожарные увидели, как из-под крыши выходит густой дым. Через несколько минут горящуие кровлю и спальные принадлежности удалось потушить. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

В результате возгорания пострадал 75-летний мужчина, он получил ожог головы и спины. Позже он обратился в больницу, но от госпитализации отказался. Причина пожара устанавливается, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #ожоги тела
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