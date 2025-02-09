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Происшествия 9 февраля 2025 12:19

Житель Елабуги предстанет перед судом за то, что довел знакомого до самоубийства

Житель Елабуги предстанет перед судом по обвинению в нанесении побоев и доведении до самоубийства. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с мая по июнь прошлого года мужчина, будучи пьяным, систематически избивал своего знакомого, высказывал различные претензии и требовал денег. Кроме того, однажды он взял его машину и возвратил уже в поврежденном состоянии.

Не выдержав систематического унижения, потерпевший покончил с собой.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Отмечается, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности, в том числе за покушение на убийство.

#суд #Уголовное дело
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