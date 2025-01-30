news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Происшествия 30 января 2025 11:56

Житель Елабуги получил условку после того, как откусил крыло носа оппоненту в баре Челнов

В Набережных Челнах суд вынес приговор 28-летнему жителю Елабуги за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В апреле прошлого года молодой человек решил провести время в заведении «Ля бар», который находится на проспекте Мира в Челнах. В какой-то момент у него возник конфликт с другим посетителем. Не выдержав напряжения, елабужанин напал на оппонента, ударив его и укусив за нос.

В результате мужчина получил необратимые увечья: у жертвы отсутствует правая часть носа.

Свою вину фигурант дела признал частично. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Вознесенский тракт в Казани: сколько стоит проезд, как оплатить и какие штрафы

Вознесенский тракт в Казани: сколько стоит проезд, как оплатить и какие штрафы

29 января 2025
Мигрантам в Татарстане запретили работать таксистами и охранниками

Мигрантам в Татарстане запретили работать таксистами и охранниками

29 января 2025