Житель Елабуги получил условку после того, как откусил крыло носа оппоненту в баре Челнов

В Набережных Челнах суд вынес приговор 28-летнему жителю Елабуги за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В апреле прошлого года молодой человек решил провести время в заведении «Ля бар», который находится на проспекте Мира в Челнах. В какой-то момент у него возник конфликт с другим посетителем. Не выдержав напряжения, елабужанин напал на оппонента, ударив его и укусив за нос.

В результате мужчина получил необратимые увечья: у жертвы отсутствует правая часть носа.

Свою вину фигурант дела признал частично. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.