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Житель Елабуги лишился 570 тысяч, пытаясь отменить якобы одобренный кредит
На мобильник 54-летнему жителю Елабуги поступил звонок от якобы сотрудницы банка. Она сообщила, что мужчине одобрен кредит, однако никакой займ татарстанец не оформлял, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Тогда звонившая сказала, что таким образом действуют мошенники. И чтобы отменить заявку на кредит нужно взять аналогичный займ в банке и перевести деньги на резервные защищенные счета. Мужчина следовал всем инструкциям, получил 570 тыс. рублей в кредит и перевел их на указанные реквизиты. Только потом он понял, что стал жертвой аферистов, и обратился в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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