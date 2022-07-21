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Происшествия
21 июля 2022  12:27
Полина Шевчук

Житель Чувашии попался полицейским в Челнах с почти 4 кг наркотиков

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Житель Чувашии попался полицейским в Челнах с почти 4 кг наркотиков
пресс-служба МВД по РТ

На посту полиции «Тула-1» в Челнах инспекторы ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился 47-летний житель Чувашии, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

 

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

Мужчина заметно нервничал, и полицейские решили досмотреть автомобиль и водителя. У мужчины в кармане куртки обнаружили сверток с неизвестным веществом. Кроме того, под полом у переднего сиденья найдены еще четыре свертка с порошком, а на переднем сиденье – пластиковый контейнер с кристаллами.

 

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

Экспертиза показала, что в свертках были наркотики общей массой почти 4 кг – 2962 г PVP, 0,628 г марихуаны, 4 г амфетамина, а также 840 г наркотической смеси. 

 

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

Выяснилось, что мужчина ехал из Чебоксар в Уфу. В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 
 

#наркокурьеры #наркотики #МВД по РТ
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