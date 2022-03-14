Житель Чистополя жестоко убил мать за то, что она пыталась выгнать его из дома
В Чистополе 42-летнего местного жителя обвиняют в убийстве матери, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, 11 марта в квартире одного из домов по улице Энгельса 66-летняя женщина стала выставлять из дома 42-летнего сына. Причиной такого поступка стал аморальный образ жизни мужчины.
В ответ на упреки мужчина нанес матери несколько десятков ударов ножом по разным частям тела, а также в шею. От полученных травм женщина скончалась.
Свою вину злоумышленник признал. На время следствия он будет находиться под стражей.