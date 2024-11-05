Житель Чистополя потерял более миллиона рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Житель Чистополя, просматривая онлайн предложения о быстром доходе, наткнулся на инвестиционное предложение от банка. Решив приумножить свои накопления, он оставил заявку. Вскоре с ним связалась женщина, которая представилась работником банка, и рассказала о преимуществах инвестирования и потенциальной прибыли.

В дальнейшем мужчина обратился к финансовому консультанту, который пообещал помочь ему увеличить доход. Стремясь к быстрой выгоде, следуя указаниям, он перевел деньги на указанные счета.

За лето житель Чистополя перевел злоумышленникам 1,3 млн сбережений. По словам аналитика, на его счету накопилось около 41 тыс. долларов. Однако вывести средства оказалось невозможным, тогда мужчина вновь обратился за помощью к финансовому аналитику. В конце октября мужчина обнаружил, что на его имя оформлены микрозаймы на 18 тыс. рублей, а с его кредитной карты списано 32 тыс. рублей. Поняв, что стал жертвой мошенников, он обратился в правоохранительные органы.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».