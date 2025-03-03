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Происшествия 3 марта 2025 10:20

Жителя Чистополя осудили за разглашение государственной тайны

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Верховный суд Татарстана вынес приговор жителю Чистополя, разгласившему сведения, составляющие государственную тайну. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ по РТ.

Выяснилось, что мужчина вывез с места службы секретную документацию и допустил ознакомление с ней посторонних лиц.

Татарстанца признали виновным и приговорили к лишению свободы условно сроком на 1 год 6 месяцев с испытательным сроком на 1 год. Его также лишили права занимать должности в ОМСУ, связанные с доступом к сведениям, составляющим государственную тайну, сроком на 1 год.

#УФСБ РФ по РТ #суд #Уголовное дело
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