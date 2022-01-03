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Общество
3 января 2022  04:28

Житель Чистополя победил в конкурсе РФ с проектом клуба робототехники на селе

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Руководитель досугово-развивающего центра «Камалия» в Чистополе Радик Вафин стал победителем всероссийского конкурса «Копилка реальных дел», который проводит Российский Союз сельской молодежи. Об этом сообщает «Чистополь-информ».

Вафин одержал победу благодаря проекту клуба робототехники и программирования IT-Zone для ребят, проживающих в сельской местности. 

Главная цель конкурса — выявить и поощрить лучшие социальные практики на селе, которые способствуют развитию территории, трудоустройству сельской молодежи и ее вовлечению в общественную деятельность.

Всего на конкурс было подано более ста заявок. Он проводился в два этапа по пяти категориям: «Социальное развитие сельских территорий», «Трудоустройство молодежи на сельских территориях», «Вовлечение молодежи в социальную практику», «Воспитание подрастающего поколения», «Свободная тема, связанная с сельскими территориями и сельской молодежью».

#чистопольский район
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