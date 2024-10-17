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Житель Чистополя отправился в колонию за то, что вновь сел пьяным за руль
В Чистополе нетрезвый водитель отправился в колонию за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
В феврале мужчина, будучи судимым за вождение в нетрезвом виде, вновь сел за руль в состоянии опьянения. Его остановили на улице Энгельса в Чистополе, после чего отстранили от управления.
Суд признал 35-летнего водителя виновным и назначил наказание в виде восьми месяцев лишения свободы и лишил права управления на 4,5 года.
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