Житель Чистополя отправился в колонию за то, что вновь сел пьяным за руль

В Чистополе нетрезвый водитель отправился в колонию за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В феврале мужчина, будучи судимым за вождение в нетрезвом виде, вновь сел за руль в состоянии опьянения. Его остановили на улице Энгельса в Чистополе, после чего отстранили от управления.

Суд признал 35-летнего водителя виновным и назначил наказание в виде восьми месяцев лишения свободы и лишил права управления на 4,5 года.