Житель Чистополя: «На боевой машине дед перевозил пушки, гаубицы, снаряды, боеприпасы»

Жители Чистопольского района Татарстана активно принимают участие в патриотической акции «Мой Герой — моя семья». Так, в рамках флешмоба прозвучала история о деде одного из чистопольцев — Василии Ермошине.

Василий Иванович Ермошин родился 22 июля 1917 года в деревне Федоровка Чистопольского уезда Казанской губернии (ныне — Чистопольский район РТ). Как и многие дети того времени, окончил четыре класса школы. После этого началась его трудовая жизнь: сначала помогал старшим в поле, затем, освоив передовую для того времени технику, стал работать на тракторе.

В Красную армию Василия призвали 15 ноября 1938 года. Молодой солдат попал в 74-й железнодорожный батальон, где пригодилась его гражданская специальность. После прохождения службы, в октябре 1940 года, был демобилизован и вернулся в Федоровку.

Спустя более чем полгода после начала Великой Отечественной войны, в январе 1942 года, Василий Ермошин Кзыл-Армейским райвоенкоматом ТАССР был призван по мобилизации в 164-й автополк.

С этого момента Василий колесил по военным дорогам на грузовике ЗИС-5. На боевой машине он перевозил так необходимые фронту пушки, гаубицы, снаряды, боеприпасы. Воевал против фашистов в 127-м автополку, в 56-й отдельной автороте, после госпиталя в 1943 году, в котором лечился после болезни, продолжил службу во 2-м отдельном учебном полку... Войну закончил в звании ефрейтора в 115-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригаде, где служил разведчиком.

За храбрость, проявленную в бою, личное мужество Ермошина наградили медалью «За отвагу». Также украсили грудь солдата медали «За взятие Берлина», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта» и другие награды. Демобилизовался он лишь через год после окончания войны, 9 мая 1946 года.

В Татарстане проходит онлайн-флешмоб к 79-й годовщине со Дня Победы. Татарстанцы могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

В прошлом году акция «Мой Герой — моя семья» проводилась впервые, в ней приняли участие более 700 человек в соцсети «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам — участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештег #МойГеройМояСемья.