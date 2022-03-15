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Ру Тат
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Общество
15 марта 2022  13:12

Челнинец выставил на продажу iPhone за 2,7 млн рублей и готов обменять его на квартиру

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Житель Набережных Челнов из Автозаводского района выставил на продажу свой iPhone 13 и готов его обменять на однокомнатную квартиру. Объявление появилось на сайте бесплатных объявлений. 

Стоимость ценного гаджета он оценил в 2,7 млн рублей. Продавец также сопроводил публикацию фотографией телефона темно-синего цвета.

«Только сегодня и только у вас есть возможность приобрести iPhone 13 256 gb по уникальной цене, не скупитесь, покупайте. Деньги ничто, понты все. В отличном состоянии. Зарядное устройство. Коробка. Использовался с защитным стеклом. На гарантии. Есть чек. Чехол в подарок. Любые проверки на месте. Не вскрывался. Или меняю на однокомнатную квартиру», — гласит текст к объявлению. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что житель Казани выставил на продажу арабскую книгу за 10 млн рублей.

#сайт бесплатных объявлений
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