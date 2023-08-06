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Житель Челнов убил возлюбленную из-за переписки с другим мужчиной
35-летний житель Набережных Челнов убил возлюбленную из-за переписки с другим мужчиной.
Как сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, инцидент произошел в квартире одного из домов по улице Шамиля Усманова. Возлюбленные проживали на съемной квартире и несколько дней злоупотребляли алкоголем. В какой-то момент мужчина увидел, что его 46-летняя подруга переписывается с неизвестным мужчиной. На почве ревности он нанес ей многочисленные удары, в результате чего женщина скончалась до приезда скорой помощи.
В настоящее время следователи проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
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