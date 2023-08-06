Житель Челнов убил возлюбленную из-за переписки с другим мужчиной

Фото: © «Татар-информ»

35-летний житель Набережных Челнов убил возлюбленную из-за переписки с другим мужчиной.

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, инцидент произошел в квартире одного из домов по улице Шамиля Усманова. Возлюбленные проживали на съемной квартире и несколько дней злоупотребляли алкоголем. В какой-то момент мужчина увидел, что его 46-летняя подруга переписывается с неизвестным мужчиной. На почве ревности он нанес ей многочисленные удары, в результате чего женщина скончалась до приезда скорой помощи.

В настоящее время следователи проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.