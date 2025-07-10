Житель Челнов предстанет перед судом за проведение азартных игр в арендованной квартире
Житель Набережных Челнов обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, зимой 2025 года челнинец приобрел базу данных потенциальных игроков, а также арендовал квартиру, где установил четыре ноутбука, при помощи которых незаконно проводил азартные игры.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.