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Происшествия 10 июля 2025 16:01

Житель Челнов предстанет перед судом за проведение азартных игр в арендованной квартире

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Житель Набережных Челнов обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, зимой 2025 года челнинец приобрел базу данных потенциальных игроков, а также арендовал квартиру, где установил четыре ноутбука, при помощи которых незаконно проводил азартные игры.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

#азартные игры #Уголовное дело
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