Житель Челнов потребовал 1,8 трлн рублей за отказ в трудоустройстве

Житель Набережных Челнов решил в судебном порядке взыскать с исполкома города компенсацию за отказ в трудоустройстве и причиненный моральный вред в размере 1,8 трлн рублей, но потерпел неудачу. Об этом пишут «Челнинские известия» со ссылкой на городской суд.

Причиной подачи судебного иска стало то, что челнинца не приняли на работу в администрацию Центрального района. Он претендовал на должность главного ведущего специалиста.

В исполкоме Автограда объяснили, что на этот пост был объявлен конкурс, в котором участвовали и другие соискатели. Администрация района выбрала того претендента, у которого опыт работы в органах местного самоуправления был больше.

В итоге суд установил, что «работодатель отказал в приеме на работу по обстоятельствам, связанным с деловыми качествами данного человека, и они не носят дискриминационного характера», отмечает издание.

В итоге суд решил отклонить исковые требования о незаконном отказе в приеме на работу и взыскании компенсации. Сумма, которую истец желал получить за свои моральные страдания, равнялась 180 годовым бюджетам Челнов — в год город тратит около 10 млрд рублей.