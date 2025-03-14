Житель Челнов потерял 9 млн рублей, пытаясь поменять счетчики

60-летний житель Набережных Челнов лишился 9,2 млн рублей после общения с мошенниками. Мужчина пытался установить новые счетчики, однако стал жертвой обмана, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

История началась со звонка от незнакомки, представившейся сотрудницей «Энергосбыта», которая предложила бесплатную замену счетчиков. Несмотря на предупреждение в СМС о неразглашении кода, мужчина сообщил его мошеннице.

Позже последовал еще один звонок – якобы от представителя Центробанка, который сообщил о взломе личного кабинета на портале Госуслуг. Поддавшись панике, челнинец начал следовать инструкциям лжесотрудника. За неделю он снял все свои накопления и большую часть передал через курьеров, а оставшуюся сумму перевел на указанные счета.

После получения денег мошенники прекратили связь. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился в полицию. Полицейские смогли задержать одного из участников схемы – 19-летнего жителя Казани, который признал свою вину. Парня подозревают еще в нескольких подобных эпизодах, в том числе совершенных в отношении жителей Саратовской области.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, казанцу грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей в Саратовской области.