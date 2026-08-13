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Происшествия 13 августа 2026 19:50

Житель Челнов получил 3,5 года строгача после нападения на полицейского

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Житель Челнов получил 3,5 года строгача после нападения на полицейского.

Как сообщает прокуратура РТ, 7 апреля 37-летний житель Челнов находился в пункте полиции в аэропорту Бегишево. В какой-то момент он напал на одного из правоохранителей – у него была диагностирована рваная рана правого предплечья.

Мужчину судили по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Суд назначил мужчине 3,5 года строгого режима.

#прокуратура рт #нападение на полицейского #аэропорт бегишево
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