Житель Челнов получил 3,5 года строгача после нападения на полицейского.

Как сообщает прокуратура РТ, 7 апреля 37-летний житель Челнов находился в пункте полиции в аэропорту Бегишево. В какой-то момент он напал на одного из правоохранителей – у него была диагностирована рваная рана правого предплечья.

Мужчину судили по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Суд назначил мужчине 3,5 года строгого режима.